Yasak Elma dizisine sürpriz transfer: Size muhteşem bir haberimiz var
Kadrosun'da Eda Ece, Şevval Sam, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay gibi bir çok ünlü isim ile çalışan Yasak Elma'nın kadrosuna süpriz be başarılı oyuncu dahil oldu.
19 Temmuz 2021, Pazartesi 22:48 Son Güncelleme:
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Entrikalarla bir çok kez eleştirilen kadrosundan ayrılan ve yerine gelen yeni oyuncu transferleriyle dizi dünyasının gündeminden düşmeyen Yasak Elma'ya son olarak ünlü bir oyuncu daha dahil oldu.
Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği diziye Kırgın Çiçekler ve Baraj dizisinde rol alan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz dahil oldu. Medyapım transferi "Size muhteşem bir haberimiz var" mesajıyla duyurdu..
Biran Damla Yılmaz'ın Yasak Elma'da hangi karakteri canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.
https://twitter.com/medyapimresmi/status/1417135709039779843?s=20
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