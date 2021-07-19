Entrikalarla bir çok kez eleştirilen kadrosundan ayrılan ve yerine gelen yeni oyuncu transferleriyle dizi dünyasının gündeminden düşmeyen Yasak Elma'ya son olarak ünlü bir oyuncu daha dahil oldu.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği diziye Kırgın Çiçekler ve Baraj dizisinde rol alan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz dahil oldu. Medyapım transferi "Size muhteşem bir haberimiz var" mesajıyla duyurdu..

Biran Damla Yılmaz'ın Yasak Elma'da hangi karakteri canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.







