Magazin Yasak Elma dizisine sürpriz transfer: Size muhteşem bir haberimiz var

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer: Size muhteşem bir haberimiz var

Magazin

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer: Size muhteşem bir haberimiz var

Kadrosun'da Eda Ece, Şevval Sam, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay gibi bir çok ünlü isim ile çalışan Yasak Elma'nın kadrosuna süpriz be başarılı oyuncu dahil oldu.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 22:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Entrikalarla bir çok kez eleştirilen kadrosundan ayrılan ve yerine gelen yeni oyuncu transferleriyle dizi dünyasının gündeminden düşmeyen Yasak Elma'ya son olarak ünlü bir oyuncu daha dahil oldu. 

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği diziye Kırgın Çiçekler ve Baraj dizisinde rol alan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz dahil oldu. Medyapım transferi "Size muhteşem bir haberimiz var" mesajıyla duyurdu..

Biran Damla Yılmaz'ın Yasak Elma'da hangi karakteri canlandıracağı ise henüz açıklanmadı. 



Yazarlarımızdan
Öner Döşer
19 Temmuz haftasına astrolojik bakış: İdealler için mücadele verme zamanı!
Öner Döşer
Hande Kazanova
19 Temmuz haftası burçlar
Hande Kazanova
Filiz Özkol
19 Temmuz 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Anadolu'da bir kızım var
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
Hamilelikte seks
Gökçen Erdoğan
Şirin Sever
Sivrisinek küçük ama etkisi maşallah büyük!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
71 yıldır Harbiye
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
'Seni seviyorum' demek için artık bekleme
Mehmet Coşkundeniz
Funda Duru
İnsanlar uyurken yapılan sanat: Grafiti
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son fotoğrafı çok konuşulmuştu! Sevgilisi gerçeği açıkladı