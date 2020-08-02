Magazin Yasak Elma dizisinin 75. bölüm fragmanı yayınlandı

Yasak Elma dizisinin 75. bölüm fragmanı yayınlandı

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Yasak Elma dizisinin 75. bölüm fragmanı yayınlandı

Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, Fox Türkiye'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 75. bölüm fragmanı yayınlandı.

02 Ağustos 2020, Pazar 12:16 Son Güncelleme:
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Dizi Covid-19 sebebiyle verdiği çekimlere geçtiğimiz günlerde yeniden başlamıştı. Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan’ın paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt otururken ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata kaleme alıyor.

Yasak Elma'nın yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Yasak Elma'nın yayınlanan 75. yeni bölüm fragmanında Şahika'nın hapishaneye düşmesi damga vurdu.

İşte Yasak Elma dizisinin 75. bölüm fragmanı



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