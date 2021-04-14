Magazin Yasak Elma dizisinin Ender'i Şevval Sam'dan sürpriz paylaşım

Yasak Elma dizisinin Ender'i Şevval Sam'dan sürpriz paylaşım

Magazin

Yasak Elma dizisinin Ender'i Şevval Sam'dan sürpriz paylaşım

Entrikaların hiç azalmadığı ve heyecanın eksik olmadığı yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam eden Yasak Elma ile ilgili bomba haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Yasak Elma'da Kaya karakterine hayat veren Barış Kılıç'ın yeniden diziye dönmesi "Enkay"cıları sevindirirken Şevval Sam'da sürpriz bir paylaşım geldi.

14 Nisan 2021, Çarşamba 19:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Pazartesi akşamları Fox TV’de izleyicisiyle buluşan Yasak Elma dizisi kadrosuna yeniden katılan Barış Kılıç, izleyiciyi de mutlu etti. Kaya karakterine hayat veren Barış Kılıç'ın diziye yeniden dahil olması Ender ile Kaya aşkının yarım kalmasına üzülenleri sevindirdi. Büyük aşkın yeniden devam edebilme olasılığı dizinin hayranlarını mutlu ederken bundan sonraki süreçte aşklarının kaldığı yerden devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Bu haberlerin ardından Şevval Sam da hayranlarına güzel bir sürpriz yaptı. Barış Kılıç ile sette çekilen bir pozlarını paylaşarak “Evet Enkaycılar mutlu musunuz bakalım?” mesajını paylaştı.

Bu paylaşımın ardından Şevval Sam'dan rol arkadaşlarıyla birlikte bir paylaşım daha geldi. Duruma bakılırsa Yasak Elma Barış Kılıç'la birlikte daha da hareketlenecek.


İlgili Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'EDHO' hayranlarına müjdeli haber!


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
14 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Son yemek
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Heyecan bitti diye ilişki de bitmeli mi?
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
12 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Hoş geldin ya şehr-i ramazan!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Hem güldürdü hem ağlattı
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Instagram neden böyle.. Instagram derdini söyle!
Şirin Sever
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Uraz Kaygılaroğlu
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Irina Shayk New York sokaklarında çekimde