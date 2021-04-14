Pazartesi akşamları Fox TV’de izleyicisiyle buluşan Yasak Elma dizisi kadrosuna yeniden katılan Barış Kılıç, izleyiciyi de mutlu etti. Kaya karakterine hayat veren Barış Kılıç'ın diziye yeniden dahil olması Ender ile Kaya aşkının yarım kalmasına üzülenleri sevindirdi. Büyük aşkın yeniden devam edebilme olasılığı dizinin hayranlarını mutlu ederken bundan sonraki süreçte aşklarının kaldığı yerden devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Bu haberlerin ardından Şevval Sam da hayranlarına güzel bir sürpriz yaptı. Barış Kılıç ile sette çekilen bir pozlarını paylaşarak “Evet Enkaycılar mutlu musunuz bakalım?” mesajını paylaştı.

Bu paylaşımın ardından Şevval Sam'dan rol arkadaşlarıyla birlikte bir paylaşım daha geldi. Duruma bakılırsa Yasak Elma Barış Kılıç'la birlikte daha da hareketlenecek.







