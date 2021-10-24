'Yasak Elma' ekibi gecelerde

Kadrosunda Şevval Sam, Eda Ece ve Berk Oktay gibi başarılı oyuncuları barındıran 'Yasak Elma', yeni sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Rol adıklarını dizinin başarısını kutlamaya çıkan oyucular, önceki akşam Gümüşsuyu Topaz'da kameralara yansıdı.

'BU GECE VESİLE OLDU'

Kutlama yemeği sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncular, "100'üncü bölümü kutlayamadık. Birinciliğimizi kutlayamadık. Böyle bir gece yapmak istiyorduk ve sonunda bunu başardık. Tüm ekibimizle beraber buradayız. Bu gece vesile oldu ve başarımızı kutladık. Yemek yedik, şarkılar söyledik" ifadelerini kullandı.

SAHNEYE ÇIKTI

Gecede sahne alan Şevval Sam, oyuncu ve ekip arkadaşlarıyla şarkılar söylerken, Eda Ece ise sahneye çıkarak küçük bir stand up şov yaptı.

'ŞEVVAL'E DURMAK YOK'

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda yeni albümü hakkında da kısa bir açıklama yapan Sam, "Yeni albüm çalışmalarımızı Hasan Saltık'ın vefatı sonrasında bir süre durdurma kararı aldık. Yıl sonuna doğru veya yeni yılın ilk aylarında tekrar çalışmaya başlayacağız. Şimdi yeni sezona hazırlık yapıyoruz. Şevval'e durmak yok" şeklinde konuşmuştu.

'HAYATA GEÇİRECEĞİM'

Eda Ece ise, "Ben şarkı söyleyemiyorum ama senaryo yazıyorum. Yazdığım birkaç tane komedi senaryosu var. Bunları hayata geçireceğim" demişti.