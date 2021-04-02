Yasak Elma ile ilgili hayaller gerçek oldu! Diziye dönüyor
FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Kaya karakterine hayat veren Barış Kılıç'ın diziden ayrılması hem oyuncunun hayranlarını hem de dizinin sevenlerini oldukça üzmüştü. Ve izleyici Barış Kılıç'ın diziye geri dönmesini isterken beklenen açıklama Med Yapım'dan geldi. Bu açıklama #EnKay sevenleri mutlu edecek.
02 Nisan 2021, Cuma 00:22 Son Güncelleme:
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Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın paylaştığı 'Yasak Elma'ya eski oyunculardan birinin döneceği konuşuluyordu. Geri dönecek oyuncular arasında Talat Bulut, Gökhan Alkan ve Barış Kılıç ismi geçiyordu. Barış Kılıç'ın dizinin kadrosundan ayrılmasıyla Ender-Kaya aşkının yarım kalması izleyiciyi derinden sarsmıştı.
Barış Kılıç döndü
Herkesin merak ettiği o isim açıklandı. Med Yapım'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Kaya karakterine hayat veren oyuncu Barış Kılıç diziye geri döndü.
Yalanlamıştı
Birkaç ay önce de 'Yasak Elma' dizisine geri döneceği haberleriyle gündeme gelen Kılıç, konuyla ilgili açıklama yapmış ve "Haberler doğru değil" demişti.
https://twitter.com/medyapimresmi/status/1377572370555285505?s=20