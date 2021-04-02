Yasak Elma ile ilgili hayaller gerçek oldu! Diziye dönüyor

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın paylaştığı 'Yasak Elma'ya eski oyunculardan birinin döneceği konuşuluyordu. Geri dönecek oyuncular arasında Talat Bulut, Gökhan Alkan ve Barış Kılıç ismi geçiyordu. Barış Kılıç'ın dizinin kadrosundan ayrılmasıyla Ender-Kaya aşkının yarım kalması izleyiciyi derinden sarsmıştı.

Barış Kılıç döndü

Herkesin merak ettiği o isim açıklandı. Med Yapım'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Kaya karakterine hayat veren oyuncu Barış Kılıç diziye geri döndü.

Yalanlamıştı

Birkaç ay önce de 'Yasak Elma' dizisine geri döneceği haberleriyle gündeme gelen Kılıç, konuyla ilgili açıklama yapmış ve "Haberler doğru değil" demişti.







