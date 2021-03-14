Magazin Yasak Elma ile ilgili son bomba Şevval Sam'dan geldi!

Yasak Elma ile ilgili son bomba Şevval Sam'dan geldi!

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Yasak Elma ile ilgili son bomba Şevval Sam'dan geldi!

Kemik bir izleyici kitlesi olan Yasak Elma ilgiyle izlenmeye devam ediyor. İnişli çıkışlı olayları ve oyuncu kadrosundaki değişiklikleriyle gündemden düşmeyen dizinin son bölümünde Mahmut Şahika'yı öldürme planını devreye soktu. Ancak dizinin final sahnesinde olayın nasıl bittiği ekrana gelmedi. Hal böyle olunca Şahika ve Mahmut arasında neler olduğu merak konusu oldu.

14 Mart 2021, Pazar 19:26 Son Güncelleme:
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FOX TV'nin pazartesi akşamları yayınlanan bol entrikalı ve dizisi Yasak Elma yine final sahnesiyle merakları artırdı. Ender'in konuşmasından sonra Mahmut ile ilgili şüpheleri artan Hasan Ali, tuzak kurup Mahmut'tan Şahika'yı öldürmesini ister. Her ne kadar Mahmut'un bunu yapabileceğini düşünmese de Mahmut kararını vermiş ve Şahika'yı öldürmek için eve girmiştir bile. Ancak dizinin final sahnesinde boğuşmanın nasıl bittiği ekrana gelmedi. 

Mert Altınışık diziye veda ediyor

Yasak Elma'da Mahmut rolüyle izleyici karşısına çıkan Mert Altınışık'ın, senaryo gereği ölerek diziden ayrılacağı belli oldu. Bu durumda Şahika'nın kurtulduğu ortaya çıktı. Peki Şahika nasıl oldu da Mahmut'un elinden kurtuldu. İşte bu detay da Ender karakterine hayat veren Şevval Sam'ın sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Bu defa spoiler Şevval Sam'dan geldi

Eda Ece, son yaptığı bir paylaşımda senaryoyu eli ile kapatarak bundan sonra daha dikkatli olacağının mesajını vermiş ve ‘No spoilers’ notunu düşmüştü.

Şevval Sam elini senaryonun üzerine koyarak bir fotoğraf paylaştı ama yine merak edilen sahnenin detayını göstermekten kaçamadı!

Şevval Sam'ın paylaşımında Şahika'yı Mahmut'un elinden kurtaran ismin Zehra olduğu anlaşılıyor.

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