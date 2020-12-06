Yasak Elma pazartesi akşamları izleyicilerle buluşuyor. Dizinin öykü ve senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Soyata yazıyor. Peki Yasak Elma oyuncuları kimler?

Yasak Elma oyuncuları

Şevval Sam

Talat Bulut

Eda Ece Yıldız

Şafak Pekdemir

Buse Kahraman

Barış Aytaç

İlber Uygar Kaboğlu

Nilgün Türksever

Barış Kılıç

Doğaç Yıldız

Nesrin Cavadzade

Gökhan Alkan

Can Nergis





Şevval Sam kimdir?

11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi şarkıcı Leman Sam, babası Selim Sam'dır. İlk ve ortaokulu Etiler’deki Hasan Ali Yücel İlkögretim Okulu'nda okudu. Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünden mezun oldu. Üniversiteyi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde okuyarak bitirdi. 1993 – 1998 yilları arasında oynayan "Süper Baba" adlı dizideki rolüyle büyük beğeni topladı. Şevval Sam 2006 yılında yayınladığı "Sek" adlı stüdyo albümüyle müzik kariyerine adım attı. 2007 yılında "Istanbul's Secrets" adlı 2. albümünü, 2008 yılında "Karadeniz" adlı 3. stüdyo albümünü çıkardı. Sam, 2010 senesinde 70'lerin arabesk sarkılarını kendine has tarzıyla, yorumladığı "Has Arabesk" albümünü çıkardı. Arabesk müziğinin karakterine uygun olarak hiçbir elektronik enstrümanın kullanılmadığı albümde, Orhan Gencebay'dan, Ferdi Tayfur'a, Gülden Karaböcek'ten, Esengül ve Müslüm Gürses'e kadar dönemin ikon haline gelmiş arabesk sanatçılarının, arabesk tarihinde iz bırakmış, şarkılarına yer verilir. Birçok dizide rol alan Şevval Sam, ayrıca reklam filmlerinde de rol aldı.

Şevval Sam'ın oynadığı diziler

Yasak Elma / Ender / 2018

Bodrum Masalı / Yıldız / 2016

Kara Kutu / Adalet / 2015

Acayip Hikayeler / 2012

Yalan Dünya / 2011

Derman / Derman / 2008

Yaşanmış Şehir Hikayeleri / Ece / 2006

Çocuğun Var Derdin Var / Zeynep / 2004

Müjgan Bey / Müjgan / 2004

Yıldızların Altında / Türkan / 2002

Karaoğlan / 2002

Gülbeyaz / Gülbeyaz / 2002

Aşkın Dağlarda Gezer / Kajal / 1999

Feride / Feride / 1996

Süper Baba / Deniz / 1993

Şevval Sam'ın Oynadığı Filmler

Black Horse Memories / 2015

Yüreğine Sor / 2009

Siyah Beyaz / Ayten / 2009

Yaşamın Kıyısında / 2007

Martılar ve Istanbul / Pınar / 2000





Eda Ece kimdir?

20 Haziran 1990'da İstanbul'da doğdu. Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdikten sonra, Sanat Tarihi üzerine ders aldı ve bir galeride çalışmaya başladı. Ayrıca okul yıllarında tiyatro kollarına üye olan ve oyunlarda görev alan Eda Ece, bir gün oynamış olduğu bir tiyatro oyununda menajer Tümay Özokur'un dikkati çekerek oyunculuk teklifleri almıştır.

Eda Ece'nin oynadığı diziler

Yasak Elma / Yıldız / 2018

Ali Ekber Cevahir / Eda / 2017

İlişki Durumu: Karışık / Elif / 2015

Beni Böyle Sev / Zeyno / 2013-2014

Pis Yedili / Günçiçek / 2011-2013

Aşkın Mucizeleri / 2004

Mihriban / 2002

Eda Ece'nin Oynadığı Filmler

Deliha 2 / 2018

Yol Arkadaşım / Aysun / 2017

Salur Kazan: Zoraki Kahraman / 2017

Mahrumlar / Ela / 2016

Kocan Kadar Konuş: Diriliş / Ceren / 2016

Görümce / Deniz / 2016

Deli Dumrul / 2016

Kocan Kadar Konuş / Ceren / 2015

Kızım İçin / Tuba / 2013

Mahpeyker Kösem Sultan / 2010





Talat Bulut kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Talat Bulut, 23 Mart 1956 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.

Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Talat Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dir.

Talat Bulut'un oynadığı diziler

Yasak Elma / Halit / 2018

Göç Zamanı / Yılmaz / 2015

Göç / Yılmaz / 2012

Kasaba / Mümtaz / 2009

Annem / Musa / 2007-2008

Saklambaç / Coşkun / 2005

Aşk Olsun / Timur / 2003

Talat Bulut'un Oynadigi Filmler

Vezir Parmağı / 2016

Mucize / Mahir / 2014

Mutluluk / İrfan / 2007

Melekler Evi / Ahmet / 2000

Abuzer Kadayıf / Abdo / 2000

Cemile / 1996

Manisa Tarzanı / Ahmet Bedevi / 1994

Herşeye Rağmen / Hasan / 1988

Buralı Olmayan Biri / 1988

Kurtar Beni / Salih / 1987

Yunus Emre / Yunus Emre / 1986

Yapayanlız / 1986

Su / Merdan / 1986

Son Urfalı / Şehmuz / 1986

Prenses / Talat / 1986

Kuyucaklı Yusuf / Yusuf / 1985

Kurbğgalar / Ali / 1985

Karanfilli Naciye / Tarık / 1984

Firar / Mahmut / 1984

Fidan / Engin / 1984

Derman / Tahsin / 1983

Çayda Çıra / Yusuf / 1982

Yaşamak Seninle Güzel / Aydın / 1982

Göl / Hasan / 1982

Yılani Öldürseler / Ali / 1981

Takas / 1980

Beni Böyle Sev / Murat / 1980





Nesrin Cavadzade kimdir?

Nesrin Cavadzade 30 Temmuz 1982'de Bakü'de doğdu. Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesinin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerina layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.

Sinema dışında "Samanyolu" ve "Al Yazmalım" gibi televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. 2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Dizi uzun soluklu olmasa da oyuncu, canlandırdığı karakterle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Daha çok sinema oyunculuğuyla anılmak istediğini vurgulayan ve kariyeri sinemadaki başarılarıyla öne çıkan oyuncu 2014 yılında da bu başarısını sürdürdü. Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu , Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbini anlatan Son Mektup 'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.







