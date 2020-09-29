Yasak Elma ters köşe yaptı!

Dün akşam 78. bölümü ile ekrana gelen Yasak Elma geçen hafta yayınlanan 77. bölümüne göre biraz daha hareketli geçti. Dizide yaşananlar heyecanın dozunu bir tık üste çekmeyi başarsa da izleyiciler bu gidişten pek de hoşnut değil. Aslında olaylar biraz yerinde sayıyor gibi, yani durumdan memnun olmayan izleyici çok da haksız sayılmaz. Yeni sezon bölümlerinde Kerim ile Yıldız arasındaki yakınlaşmanın aşka dönüşmesini bekleyen dizinin sevenleri 78. bölümde Yıldız'ın bir anda Halit'in evine yerleşmesi izleyiciyi kızdırdı. Çünkü 'YılKer'ciler Yıldız ve Kerim yeni bir aşka başlayacak diye beklerken Halit'le yeniden aynı evde yaşamaya başlamasına bayrak kaldırdı. Twitter'ta isyan eden sosyal medya kullanıcıları "Dizinin tadı kalmadı" yorumları yaparken Şahika karakterinin başroldeki isimleri ekarte etmesi hüsrana uğrattı.

Yıldız'ın Halit'e dönmesi kızdırdı

Hırslarına yenik düşen Yıldız Halit'in evine yerleşti. Eve döndükten sonra Yıldız'a yine eskisi gibi davranmaya başlayan Halit de bizleri biraz şaşırttı aslında. Evlenmek için Yıldız'a neredeyse yalvarırken bir anda yine despot bir adama dönüşen Halit'in bundan sonraki bölümlerde Yıldız'a karşı nasıl davranacağını merakla bekliyoruz. Ve en önemlisi Yıldız bu duruma eskisi gibi sessiz mi kalacak yoksa tepkisini koyacak mı?

Ender efsanesi sona mı erecek?

Şahika'nın, abisi Kaya ile Ender'in arasını açmak için fırsat kolladığını biliyoruz. Peki Ender bunu neden akıl edemedi? Şirketin hisselerini devrettiğiyle ilgili yalanının ortaya çıkması Kaya'nın sabrını taşırdı. Şahika ise bu durumdan oldukça mutlu. Ender bir kez daha Kaya'ya yalan söyleyerek Şahika'nın ekmeğine yağ sürdü. Daha önceki bölümlerde Şahika ve Ender arasındaki entrikalı işler daha çekişmeli devam ediyordu bence. Bu sezon biraz sönük geçiyor. Ve sürekli Şahika'nın kazanması da enerjiyi hayli düşürdü. Ender'in Şahika karşısında daha güçlü durması, ayaklarını yere sağlam basması ve adımlarını düşünerek atması gerekiyordu evet ama tam tersi oldu. Ender gafil avlandı ve Kaya Ender'i terk etti. En azından şimdilik terk etti gibi görünüyor!

Bu bölüm beklentiyi karşılamadı

Twitter kullanıcıları entrikaya susamış bir şekilde neredeyse yalvarıyor. Şahika ve Ender'in daha sert şartlarda restleşmesi beklenirken Yıldız ile Kerim'in aşk yaşamasını isteyen izleyenler Halit karakterinin artık gücünü kaybetmesini bekliyor. Ama belli de olmaz dereyi görmeden paçaları sıvamamak lazım, Halit yine eski gücüne kavuştu ama henüz ne olacağı belli değil. Çünkü Kerim'in Halit'e karşı oynadığı oyunlar istediğinden de hızlı ilerliyor.

78.bölüm yeninin başlangıcı olabilir!

Dediğim gibi geçen haftaya oranla bu hafta biraz daha entrika gördüğümüzden mi yoksa öyle düşünmek istediğimizden mi bilemiyorum ama sanki bu bölüm; daha sert bölümlerin geleceğinin sinyallerini verdi. Yani demek istediğim son birkaç bölüm fırtına öncesi sessizlik olabilir.

Bir rivayete göre;

Halit yeniden dibi görecek!

Daha önce çöküş yaşayan Halit küllerinden yeniden biliyorsunuz hem de daha güçlü bir şekilde. Peki sizce Halit 2. bir çöküş yaşar mı? Kerim ve Yıldız birlikte olup; ilk çöküşünde Halit'e merhamet gösteren Yıldız bu defa Halit'e acımayabilir. Dediğim gibi bu şimdilik rivayetten öte bir şey değil. Ama bu kış sert geçecek bence!

Yasak Elma 79. bölümde neler olacak peki? Yeni bölüm fragmanını henüz izleyemediyseniz aşağıya bırakıyorum sizin için.











