Entrikanın eksik olmadığı her bölümde kıran kırana mücadele yaşandığı Yasak Elma 75. bölüm ile ekranlara geldi. Yasak Elma 75. bölümde Halit’in eski gücünü kazanması herkes tarafından sevinçle karşılanmış ve Argun ailesi eski düzenlerine dönmüştür. Halit’in amacı zor günlerinde ona çok destek olmuş olan Yıldız’ı geri kazanmak ve onunla yeniden evlenmektir. Ancak Yıldız’ın aklı Kerim yüzünden karışıktır ve ne yapacağını bilemez. Kısa zaman içinde doğru kararı vermesi gerekmektedir. Tüm bunlar yaşanırken dizinin 76. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yasak Elma 76. bölümde neler olacak?

Yasak Elma 76. bölüm özeti

Şahike ve Ender arasındaki gerilim kaldığı yerden devam ediyor. Yıldız'ın annesi Halit'i Kerim'e karşı uyarıyor.

İşte Yasak Elma 76. bölüm fragmanı





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