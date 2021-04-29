FOX TV ekranlarının entrikaya doymayan dizisi Yasak Elma'da ekrana gelen son bölümde Cansu'nun silahından çıkan ateş ortalığı karıştırmıştı. "Bir ölü, bir yaralı var" cümlesi ile birlikte diziden kimin ayrılacağı merak edilmişti. Cansu karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya'nın diziye veda edecek olan isim olduğu konuşuluyordu. Ancak diziye veda eden ismin Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade olduğu ortaya çıktı. Tüm bu gelişmelerin ardından izleyici Yasak Elma 109. bölüm fragmanı için bekleyişe geçti.

Ve nihayet beklenen haber geldi. Yasak Elma 109. bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte Yasak Elma 109. bölüm fragmanı