Yasak Elma'da beklenmedik olaylar!
Yasak Elma 109. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin 108. son bölümünde Cansu'nun silahlı saldırısı damga vurmuştu. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Yasak Elma 109. bölümde sürpriz gelişmeler yaşanacak.
29 Nisan 2021, Perşembe 18:55 Son Güncelleme:
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FOX TV ekranlarının entrikaya doymayan dizisi Yasak Elma'da ekrana gelen son bölümde Cansu'nun silahından çıkan ateş ortalığı karıştırmıştı. "Bir ölü, bir yaralı var" cümlesi ile birlikte diziden kimin ayrılacağı merak edilmişti. Cansu karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya'nın diziye veda edecek olan isim olduğu konuşuluyordu. Ancak diziye veda eden ismin Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade olduğu ortaya çıktı. Tüm bu gelişmelerin ardından izleyici Yasak Elma 109. bölüm fragmanı için bekleyişe geçti.
Ve nihayet beklenen haber geldi. Yasak Elma 109. bölüm fragmanı yayınlandı.
İşte Yasak Elma 109. bölüm fragmanı