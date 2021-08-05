Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın rol aldığı Yasak Elma dizisini kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Muhteşem bir sezon finali ile ekran macerasına ara veren Yasak Elma kadrosuna Mucize Doktor'dan sürpriz bir isim dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Mucize Doktor'da başrol oynayan Murat Aygen fenomen dizi Yasak Elma'nın yeni flaş transferi oldu. Aygen'in şirketin başına geçeceği ve tüm dengeleri değiştireceği konuşuluyor.

Medyapım imzalı diziden Barış Kılıç, Erdal Özyağcılar, Şafak Pekdemir ve Gülenay Kalkan ayrılmıştı.