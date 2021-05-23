Eylül ayında beşinci sezonu ekrana gelecek olan “Yasak Elma” dizisinin Ender’i Şevval Sam, Cihangir’de annesi usta sanatçı Leman Sam’ın evinin önünde görüntülendi. Üzerine figürler çizdiği karavanının önüne masa koyan ünlü oyuncu arkadaşlarını ağırladı.

Şevval Sam Yasak Elma'nın sezon finalinde yaşanan patlamadan kimlerin sağ çıkacağını henüz bilmediklerini ifade etti.

Son bölüm özeti

Yasak Elma dizisinin 110. son bölümünde sezon finali yapıldı. Heyecan dolu son bölümde; Ender ve Yıldız, Hasan Ali’nin açığını yakalamak için el ele verip planlar yaparken, Hasan Ali de boş durmaz.

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