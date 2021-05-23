Yasak Elma'da Şevval Sam'ın hayat verdiği Ender ölüyor mu?
Şevval Sam, Ender karakterine hayat verdiği Yasak Elma'nın sezon finalindeki patlama sahnesinde neler olacağı merak ediliyor. Patlamada kimler ölecek, kimler sağ kalacak?
23 Mayıs 2021, Pazar 20:14 Son Güncelleme:
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Eylül ayında beşinci sezonu ekrana gelecek olan “Yasak Elma” dizisinin Ender’i Şevval Sam, Cihangir’de annesi usta sanatçı Leman Sam’ın evinin önünde görüntülendi. Üzerine figürler çizdiği karavanının önüne masa koyan ünlü oyuncu arkadaşlarını ağırladı.
Şevval Sam Yasak Elma'nın sezon finalinde yaşanan patlamadan kimlerin sağ çıkacağını henüz bilmediklerini ifade etti.
Son bölüm özeti
Yasak Elma dizisinin 110. son bölümünde sezon finali yapıldı. Heyecan dolu son bölümde; Ender ve Yıldız, Hasan Ali’nin açığını yakalamak için el ele verip planlar yaparken, Hasan Ali de boş durmaz.
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