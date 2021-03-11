Geçtiğimiz haftalarda Eda Ece'nin koronavirüse yakalanmasıyla panik anları yaşanan Yasak Elma dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor, Dizide Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece'nin iyileşerek diziye dönmesi de heyecanı daha da artırdı.

Son olarak ise Yasak Elma dizisi için iki yeni gelişme yaşandı. Dizinin kadrosuna geçtiğimiz haftalarda final yağan Sol Yanım dizisinden bir transfer gerçekleşirken bir isim diziye veda ediyor.

Diziden ayrılıyor

Yasak Elma'da Mahmut rolüyle izleyici karşısına çıkan Mert Altınışık, senaryo gereği ölerek diziden ayrılacak.

Ayrılık haberinin ardından dizide yeni bir gelişme daha yaşandı.

Emre Dinler kadroda

Diziye veda eden isimlerle birlikte kadrosuna yeni isimleri dahil eden Yasak Elma, Sol Yanım'ın yakışıklı ve genç oyuncusu Emre Dinler'i kadrosuna kattı.

Dinler, yeni dizisinde Hasan Ali Kuyucu'nun Adana'dan yakın bir arkadaşının belalı oğlu Ömer karakteri ile ekranlara dönecek.







