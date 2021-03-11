Magazin Yasak Elma'da veda vakti! Bir oyuncu gidiyor diğeri geliyor

Yasak Elma'da veda vakti! Bir oyuncu gidiyor diğeri geliyor

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Yasak Elma'da veda vakti! Bir oyuncu gidiyor diğeri geliyor

FOX TV'nin pazartesi akşamları yayınlanan bol entrikalı ve dizisi Yasak Elma'da yine oyuncu hareketliliği yaşanıyor. Yasak Elma'nın kadrosuna bir oyuncu katılırken bir oyuncu da diziden ayrılıyor.

11 Mart 2021, Perşembe 23:09 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz haftalarda Eda Ece'nin koronavirüse yakalanmasıyla panik anları yaşanan Yasak Elma dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor, Dizide Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece'nin iyileşerek diziye dönmesi de heyecanı daha da artırdı.

Son olarak ise Yasak Elma dizisi için iki yeni gelişme yaşandı. Dizinin kadrosuna geçtiğimiz haftalarda final yağan Sol Yanım dizisinden bir transfer gerçekleşirken bir isim diziye veda ediyor.

Diziden ayrılıyor

Yasak Elma'da Mahmut rolüyle izleyici karşısına çıkan Mert Altınışık, senaryo gereği ölerek diziden ayrılacak.

Ayrılık haberinin ardından dizide yeni bir gelişme daha yaşandı.

Emre Dinler kadroda

Diziye veda eden isimlerle birlikte kadrosuna yeni isimleri dahil eden Yasak Elma, Sol Yanım'ın yakışıklı ve genç oyuncusu Emre Dinler'i kadrosuna kattı. 

Dinler, yeni dizisinde Hasan Ali Kuyucu'nun Adana'dan yakın bir arkadaşının belalı oğlu Ömer karakteri ile ekranlara dönecek.


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