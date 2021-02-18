Magazin Yasak Elma'da yaprak dökümü sürüyor

Yasak Elma'da yaprak dökümü sürüyor

Magazin

Yasak Elma'da yaprak dökümü sürüyor

Dördüncü sezonuyla ekranlardaki yerini koruyan Yasak Elma ile ilgili haberlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Daha önce diziye birçok isim veda etmiş ve yeni oyuncular dizinin kadrosuna dahil olmuştu. Dizi bir ayrılık haberi ile yine gündeme geldi.

18 Şubat 2021, Perşembe 18:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

85. bölümde Halit Argun ölmüş ve ardından Yasak Elma'dan 5 oyuncu daha diziye veda etmişti. Erdal Özyağcılar Hasan Ali Kuyucu olarak dizinin kadrosuna dahil olmuş daha sonra Berk Oktay ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu da diziye dahil olmuştu.

Bir ayrılık haberi de Can Nergis'ten geldi. Dizide Mert karakterine hayat veren, geçtiğimiz mart ayında Can Nergis'in diziye veda edeceği konuşuluyor.

Gökhan Alkan’ın oynadığı Kerim’in üniversitede sınıf arkadaşı ve ortağıydı. Birlikte bazı işler çevirdikten sonra, oynadığı bir oyunla suçları Kerim’e yıkıp onu cezaevine göndermişti.

Daha sonra planlarına devam eden Mert, Zehra ile evlenmişti.

Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Şahika’yı istemeden öldürdüğünü sanan Hasan Ali Kuyucu’ya bir tuzak kuran Ender ve Şahika, onu nikah masasına oturtmuştu.

Bir anda duvağın altından Şahika’nın çıktığını gören Hasan Ali şaşkına döndü. Herkesi şoka sokan bu sahne ile birlikte Yasak Elma yeni bölümde neler olacağı merakla bekleniyor.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Çıtır kadın, olgun erkek
Filiz Özkol
Şirin Sever
Kralsın Cem Adrian!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Esra Erol doğru söylüyor
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
O da bizden
Uğur Alkapar
Bekir Saçar
Her yerde kar var kalbim senin bu gece
Bekir Saçar
Suna Akyıldız
Uzak şehrin masalı
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
15 Şubat haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2021 yılına damga vuracak
Öner Döşer
Funda Duru
Onlarınki son yılların en çok konuşulan aşk hikayesi
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Kırmızı Oda gerçek Boncuk’tan haber var!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Kariyer mi cinsellik mi?
Gökçen Erdoğan
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Korcan Kol: Oyuncu olmak için kağıt topladım (Ünlü isimlerin oyuncu olma hikayeleri)