85. bölümde Halit Argun ölmüş ve ardından Yasak Elma'dan 5 oyuncu daha diziye veda etmişti. Erdal Özyağcılar Hasan Ali Kuyucu olarak dizinin kadrosuna dahil olmuş daha sonra Berk Oktay ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu da diziye dahil olmuştu.

Bir ayrılık haberi de Can Nergis'ten geldi. Dizide Mert karakterine hayat veren, geçtiğimiz mart ayında Can Nergis'in diziye veda edeceği konuşuluyor.

Gökhan Alkan’ın oynadığı Kerim’in üniversitede sınıf arkadaşı ve ortağıydı. Birlikte bazı işler çevirdikten sonra, oynadığı bir oyunla suçları Kerim’e yıkıp onu cezaevine göndermişti.

Daha sonra planlarına devam eden Mert, Zehra ile evlenmişti.

Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Şahika’yı istemeden öldürdüğünü sanan Hasan Ali Kuyucu’ya bir tuzak kuran Ender ve Şahika, onu nikah masasına oturtmuştu.

Bir anda duvağın altından Şahika’nın çıktığını gören Hasan Ali şaşkına döndü. Herkesi şoka sokan bu sahne ile birlikte Yasak Elma yeni bölümde neler olacağı merakla bekleniyor.