Magazin Yasak Elma'dan ayrılan ünlü isim diziye geri dönüyor

Yasak Elma'dan ayrılan ünlü isim diziye geri dönüyor

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Yasak Elma'dan ayrılan ünlü isim diziye geri dönüyor

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma ile ilgili haberlere bir yenisi daha eklendi. Değişen hikayesi ve oyuncu kadrosu ile sık sık gündeme gelen dizi ile ilgili gelen son bilgi ise dizinin izleyenlerini hayli heyecanlandırdı.

31 Mart 2021, Çarşamba 19:17 Son Güncelleme:
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Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Yasak Elma hikayesi ve entrikalarıyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da gündemden düşmüyor. Barış Kılıç, Talat Bulut ve Gökhan Alkan’ın dizinin kadrosundan ayrılması hayranlarını üzmüştü. Üç ünlü ismin de zaman zaman diziye geri döneceği haberleri gündeme düşse de henüz bu yönde bir gelişme yaşanmadı. Ancak Talat Bulut daha önce de çıkan benzer söylentilerde, Yasak Elma defterinin kendisi için artık kapandığını söylemişti. 

Henüz kanal tarafından resmi açıklama yapılmasa da sosyal medya Kerim karakterine hayat veren Gökhan Alkan’ın diziye geri dönmesini istiyor. Adı geçen bir diğer isim ise Kaya karakterine hayat veren Barış Kılıç’ın diziye dönebileceği yönünde.

Dizinin kadrosuna yeniden dahil olacak ismin kim olduğu merakla bekleniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, geçmişte rol alan bir ünlü isim yeniden diziye dönüş yapacak.

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