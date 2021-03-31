Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Yasak Elma hikayesi ve entrikalarıyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da gündemden düşmüyor. Barış Kılıç, Talat Bulut ve Gökhan Alkan’ın dizinin kadrosundan ayrılması hayranlarını üzmüştü. Üç ünlü ismin de zaman zaman diziye geri döneceği haberleri gündeme düşse de henüz bu yönde bir gelişme yaşanmadı. Ancak Talat Bulut daha önce de çıkan benzer söylentilerde, Yasak Elma defterinin kendisi için artık kapandığını söylemişti.

Henüz kanal tarafından resmi açıklama yapılmasa da sosyal medya Kerim karakterine hayat veren Gökhan Alkan’ın diziye geri dönmesini istiyor. Adı geçen bir diğer isim ise Kaya karakterine hayat veren Barış Kılıç’ın diziye dönebileceği yönünde.

Dizinin kadrosuna yeniden dahil olacak ismin kim olduğu merakla bekleniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, geçmişte rol alan bir ünlü isim yeniden diziye dönüş yapacak.



