Fox TV dizisi Yasak Elma'nın 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Cem ile Zeynep'in bir ilişki yaşadığını düşünen Alihan "Keşke senden duysaydım" diye sitem ederken Zeynep fevri bir şekilde "Niye, tebrik mi edecektin?" diyor. Alihan ise bunun bir hata olduğunu dile getiriyor.

ALİHAN İLE ZEYNEP DUDAK DUDAĞA...

İkili her ne kadar deyim yerindeyse birbirlerini yeseler de aralarındaki bağ hâlâ kopmuş değil. Alihan tuvalette yakaladığı Zeynep'i dudağından öperken genç kadın buna kayıtsız kalamıyor. Fakat ikilinin öpüşmesine Zehra şahit oluyor ve ortalığı fena karıştırıyor. Cem, Zeynep'le sevgili olduklarını söylediğinde Zehra "Senin kız arkadaşın 5 dakika önce Alihan'la tuvalette öpüşüyordu" diyor ve herkesin suratı bembeyaz oluyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ender, Kemal'i Yıldız'a yakınlaştırmanın yollarını ararken aklına bir fikir geldi. Yıldız'ı her gün Kemal'i görmeye mecbur bırakacak bu planı harekete geçirmek için kolları sıvadı. Olacaklardan habersiz olan Yıldız ise Defne'yle samimiyetini ilerletti.

Zeynep Alihan'ın buluşma yerine gelmemesinden sonra yıkıldı. Alihan kendini açıklamak istese de, Zeynep artık inanmadı. Zeynep'in Alihan'la ilgili duyduğu bir haber ise onu başka kararlar almak zorunda bıraktı.