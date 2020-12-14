Magazin Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam kimdir? Kaç yaşındadır, boyu kaç?

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam kimdir? Kaç yaşındadır, boyu kaç?

Magazin

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam kimdir? Kaç yaşındadır, boyu kaç?

Ünlü sanatçı Leman Sam’ın iki kızından biri olan Şevval Sam şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde, Ender karakterini canlandırıyor. Şevval Sam hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Şevval Sam kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

14 Aralık 2020, Pazartesi 14:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şevval Sam, 11 Kasım 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ünlü sanatçı Leman Sam’ın iki kızından biri olan Şevval Sam, ilk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu’nda, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş’ın efsane futbolcularından Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu bulunuyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

1993 – 1998 yılları arasında yayınlanan Süper Baba adlı dizideki Deniz karakteriyle büyük beğeni toplayan Şevval Sam, 2006 yılında yayınladığı Sek adlı albümle de müzik kariyerine ilk adımı atmıştır.

FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisinde Ender Argun karakterine hayat veren Şevval Sam, 1.65 metre boyunda 57 kilo ve Akrep burcudur.

Albümleri:

2006 – Sek

2007 – Istanbul’s Secrets

2008 – Karadeniz

2010 – Has Arabesk

2012 – II Tek

2013 – Tango

2015 – Toprak Kokusu

Şevval Sam’ın rol aldığı diziler ve filmler:

1993-1998 – Süper Baba (Deniz) (TV Dizisi)

1996 – Feride (Feride) (TV Dizisi)

1999 – 2000 – Aşkın Dağlarda Gezer (Kajal) (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (Türkan) (TV Dizisi)

2002 – Karaoğlan (Ece Sultan) (TV Dizisi)

2002-2003 – Gülbeyaz (Gülbeyaz) (TV Dizisi)

2002 – Martılar ve İstanbul (Pınar) (Sinema Filmi)

2004 – Ziyaret (Kısa Film)

2004 – Müjgan Bey (Müjgan) (TV Dizisi)

2004-2005 – Çocuğun Var Derdin Var (Zeynep) (TV Dizisi)

2005-2006 – Yine de Aşığım (Ayşe) (TV Dizisi)

2006 – Yaşamın Kıyısında (Sinema Filmi)


İlgili Haberler
Yasak Elma'nın Yiğit'i Doğaç Yıldız kimdir? Kaç yaşındadır, nereli?Yasak Elma'nın Leyla'sı Tuvana Türkay kimdir? Kaç yaşındadır, boyu kaç?Yasak Elma'nın Kaya'sı Barış Kılıç kimdir? Kaç yaşındadır, nereli?


2006 – Yaşanmış Şehir Hikayeleri (Ece) (TV Dizisi)

2008 – Derman (Derman) (TV Dizisi)

2010 – Siyah Beyaz (Ayten) (Sinema Filmi)

2011 – Yalan Dünya (TV Dizisi)

2012 – Acayip Hikayeler (Sibel) (TV Dizisi)

2013 – Muhteşem Yüzyıl (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2015 – Black Horse Memories (Sinema Filmi)

2015 – Kara Kutu (Adalet) (TV Dizisi)

2016 – Bodrum Masalı (Yıldız) (TV Dizisi)

2017-2018 – Yasak Elma (Ender) (TV Dizisi)

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
Filiz Özkol
14 Aralık 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Hande Kazanova
14 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Tam tutuluyoruz!
Öner Döşer
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Danla Bilic
Funda Duru
Şirin Sever
Karantinanın ortasına bam diye düştüm!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Yeni yılda ilişkinizin hakkını verin
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Meğerse korona atlatmışım!
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Kilo vermenin sırrı mide botoksu mu?
Yasemin Candemir
Sercan Yaşar
Kardeş savaşları
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
Öykü Çelik'in Survivor 2021'de ne giyeceğini çok merak ediyorum
Bekir Saçar
Gökçen Erdoğan
İlişkinize bağımlı olmayın
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda roller değişti
Elif Demirtaş Bilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir aşk mı yaşıyor?