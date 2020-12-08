Magazin Yasak Elma'nın Erim'i kimdir? Kaç yaşındadır, nereli?

Yasak Elma'nın Erim'i kimdir? Kaç yaşındadır, nereli?

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Yasak Elma'nın Erim'i kimdir? Kaç yaşındadır, nereli?

FOX TV'de 3 sezondur pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma'da Erim karakterini artık Arda Adil Görgen canlandırıyor. İşte Arda Adil Görgen kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları...

08 Aralık 2020, Salı 14:13 Son Güncelleme:
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Üç sezondur dizide Erim karakterine hayat veren genç oyuncu İlber Uygar Kabaoğlu dizinin dördüncü sezonunda yer almıyor. İlber Uygar Kabaoğlu yerine dizide Erim karakterini ise bir başka genç oyuncu olan ve son olarak Meleklerin Aşkı adlı yapımda rol alan Arda Adil Görgen canlandırıyor.

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Arda Adil Görgen kimdir?

Arda Adil Görgen 27 Aralık 2002 doğumlu. Şu an 18 yaşında ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi mezunu. Aslen Adanalı. Annesi Ukrayna asıllı. Oğlak burcu. İlk defa 2017 yılında dizide oynadı. 1.60 cm boyunda 55 kilo ağırlığında.


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