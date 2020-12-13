Magazin Yasak Elma'nın Kaya'sı Barış Kılıç kimdir? Kaç yaşındadır, nereli?

Yasak Elma'nın Kaya'sı Barış Kılıç kimdir? Kaç yaşındadır, nereli?

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Yasak Elma'nın Kaya'sı Barış Kılıç kimdir? Kaç yaşındadır, nereli?

Şu sıralar FOX televizyonunda yayınlanan Yasak Elma dizisinde, Kaya karakterini canlandıran Barış Kılıç hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Barış Kılıç kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

13 Aralık 2020, Pazar 15:06 Son Güncelleme:
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Barış Kılıç, 21 Şubat 1978 yılında Malatya Arguvan’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlamıştır. 2004 yılında rol aldığı Bütün Çocukları dizisinde Mert karakterini canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

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Leylan, Vazgeç Gönlüm, Aynadaki Düşman, Sakarya Fırat, Adını Feriha Koydum, Merhaba Hayat, Lale Devri ve Güllerin Savaşı gibi yapımlarda yer alan Barış Kılıç şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisinde Kaya Ekinci karakterine hayat vermektedir. Barış Kılıç, 1.90 metre boyunda, 83 kilo ve Balık burcudur.

Barış Kılıç’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yasak Elma (Kaya) (TV Dizisi)

2017 – Evlat Kokusu (Aslan Akbaş)(TV Dizisi)

2016 – Oyunbozan (Emre) (TV Dizisi)

2014 – Seni Seviyorum Adamım (Berk) (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Güllerin Savaşı (Ömer)(TV Dizisi)

2012 – Merhaba Hayat (Burak)(TV Dizisi)

2011 – 2012 – Adını Ferha Koydum (Levent)(TV Dizisi)

2013 – Lale Devri (TV Dizisi)

2009 – Sakarya Fırat (Berat)(TV Dizisi)

2009 – Aynadaki Düşman (Kaan Candemir)(TV Dizisi)

2007 – Vazgeç Gönlüm (Mert)(TV Dizisi)

2007 – Leylan (Yaman)(TV Dizisi)

2004 – Bütün Çocuklarım (Aybars)(TV Dizisi)


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