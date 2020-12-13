Magazin Yasak Elma'nın Leyla'sı Tuvana Türkay kimdir? Kaç yaşındadır, boyu kaç?

Yasak Elma'nın Leyla'sı Tuvana Türkay kimdir? Kaç yaşındadır, boyu kaç?

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Yasak Elma'nın Leyla'sı Tuvana Türkay kimdir? Kaç yaşındadır, boyu kaç?

Tuvana Türkay, Yasak Elma dizisi oyuncu kadrosu içerisine Leyla karakteri ile dahil oldu. Üçüncü sezonuyla ekranlarda olacak projeye katılan güzel oyuncu Leyla rolüne hayat verecek. Peki, Yasak Elma’nın Leyla’sı Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında ve nereli?

13 Aralık 2020, Pazar 15:08 Son Güncelleme:
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Tuvana Türkay’ın kariyeri Yasak Elma dizisinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Projeye üçüncü sezonda katılan isimler arasında olan oyuncunun canlandıracağı Leyla karakterinin özellikleri netleşti. İşte Yasak Elma’nın Leyla karakterinin özellikleri ve Tuvana Türkay’ın hayatı ile ilgili bilgiler…

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Yasak Elma Leyla karakterinin özellikleri

Leyla, Caner ve Ender’in karşısına hiç görmedikleri kardeşleri olarak çıkar ve hayatlarına dahil olur. Ancak Leyla anlattığı kişi değildir ve kendi hayatını kurtarmak için böyle bir yalan söylemek zorunda kalmıştır. Leyla’nın bu planda hesaba katamadığı tek şey ise Kaya’yla tanışmaktır. Bu tanışma ikisinin de hayatını kökünden değiştirecektir.

Tuvana Türkay kimdir?

Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990, Üsküdar doğumludur. 1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Türkay Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde eğitim hayatına devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır.


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