Magazin Yasak Elma'nın Lila'sı Buçe Buse Kahraman kimdir? Kaç yaşındadır, boyu kaç?

Yasak Elma'nın Lila'sı Buçe Buse Kahraman kimdir? Kaç yaşındadır, boyu kaç?

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Yasak Elma'nın Lila'sı Buçe Buse Kahraman kimdir? Kaç yaşındadır, boyu kaç?

Ayşegül Çınar Yasak Elma dizisinde Talat Bulut’un yani Halit’in kızı Lila rolünü canlandırıyordu. Oyuncu daha sonra diziden ayrıldı. Yasak Elma dizisinin yeni Lila’sı Buçe Buse Kahraman oldu. Peki Buçe Buse Kahraman kimdir?

07 Aralık 2020, Pazartesi 14:53 Son Güncelleme:
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Yasak Elma dizisinin yeni Lila’sı Buçe Buse Kahraman. Buçe Buse Kahraman 1996 yılında İstanbul’da doğdu. Buçe Buse Kahraman Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Buçe Buse Kahraman’ın ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında vizyona giren Kötü Çocuk filmidir. Sonrasında ikinci dizisi Çarpışma oldu.

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Show Tv ekranlarında yayınlanan ve Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Furkan Kalabalık gibi isimlerin yer aldığı Çarpışma dizisinde Buçe Buse Kahraman Meltem karakterini canlandırdı. Buçe Buse Kahraman önceki sezon Çarpışma dizisinin final yapmasının ardından yeni projeler bekliyordu. Yasak Elma dizisinden gelen teklifi kabul etti ve Lila karakterini canlandıracak yeni sezonda.


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