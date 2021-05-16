Yasak Elma dizisinin sezon finali yapmasının ardından reytinglerde istenen başarıyı elde edemeyen Masumiyet dizisi pazartesi akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Yasak Elma dizisinde Şahika'yı oynayan Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılmasının ardından Masumiyet dizisi hayranları, Mehmet Aslantuğ'un can verdiği Harun karakterini Yasak Elma’daki Şahika’ya benzetmeye başladılar. “Harun, senden hiç beklemezdim bu kadar entrika çevireceğini. Adeta Şahika kesildin başımıza.” yorumları yapılırken bir dizi izleyicisi de “Şahika öldü ama Harun aratmayacak bu güzel” ifadeleriyle gözler Harun’un çevirdiği entrikalara çevrildi.

Masumiyet 13. bölüm fragmanı yayında

Masumiyet 13. bölüm yeni fragmanında hapiste kanlar içinde kalan İsmail Ilgaz'ın ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu.

Masumiyet 12. bölümde neler oldu?

Bahar ve Hale, çocukları için sıra dışı bir iş birliği yapmak zorunda kalırken, Harun’un gizli iş birlikleri ise davanın seyrini değiştirecek güçtedir. Ela, annesinin elini tutup, İlker’e arkasını dönmeyi nihayet başarır ancak Hale’nin dava sürecini etkilemek için bulduğu radikal çözüm Ela, İlker ve İrem üçlüsünün duygusal dengelerini kökünden sarsar. Ela, Hale’nin attığı adımla dengesini kaybederken, İrem; Hale ve İlker’den hayatının en ağır darbesini yer. Bahar, Harun’un etrafını saran sis perdesini ilk kez aralarken, İlker’in son hamlesi herkesin sınırlarını zorlayacaktır.

Günü değişti

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın paylaştığı “Masumiyet” dizisinin yayın günü değişti.

Adından sıkça söz ettiren, her bölümü ayrı heyecanlı olan “Masumiyet”, 17 Mayıs Pazartesi itibarıyla her pazartesi izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın üstlendiği “Masumiyet”, sürpriz gelişmelerle dolu yeni bölümüyle pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.