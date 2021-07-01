Yasak Elma'nın sevilen oyuncusu yeni dizi ile anlaştı
Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisinde Kaya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Barış Kılıç'ın yeni adresi belli oldu.
01 Temmuz 2021, Perşembe 22:17 Son Güncelleme:
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Yasak Elma dizisinin Kaya'sı Barış Kılıç'ın bu sezon hangi dizide oynayacağı hayranları tarafından merak ediliyordu.
Medyapım'ın Yalancı ve Mumları dizisi için adı geçen Barış Kılıç "Uzak Şehrin Masalı" dizisinde oynamayı kabul etti.
Kılıç, Aslıhan Güner, Timur Acar ve Gonca Vuslateri'yle başrolü paylaşacak. Can Sinan'ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda sektörün en başarılı isimlerinden usta yönetmen Mustafa Şevki Doğan oturacak.