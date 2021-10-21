Magazin Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı sosyal medyaya damga vurdu

Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı sosyal medyaya damga vurdu

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Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı sosyal medyaya damga vurdu

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 117. bölüm fragmanı yayınlandı. Yıldız, verdiği davette Çağatay ve Kumru'nun yasak aşkını ifşa ediyor. İşte Yasak Elma 117. bölüm fragmanı ve detaylar...

21 Ekim 2021, Perşembe 00:58 Son Güncelleme:
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Yapımcılığını Fatih Aksoy'un, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, 5. sezonuyla da nefes kesiyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma, 25 Ekim Pazartesi günü 117. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Yasak Elma'nın merakla beklenen 117. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Yıldız'ın, bir davet verdiği ve bu davette kocası Çağatay ile yakın arkadaşı Kumru'nun yasak aşkını ifşa ettiği görüldü.

Yıldız'ın, ''Ödülümü bana ihanet ederek beni kamçılayan canım kocam ve onun arkadaşım kılığındaki metresime adıyorum. Yuvamın yıkılışını kutluyoruz.'' sözleri dikkati çekti.

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