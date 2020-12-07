Magazin Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece kimdir? Kaç yaşındadır, boyu kaç?

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece kimdir? Kaç yaşındadır, boyu kaç?

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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece kimdir? Kaç yaşındadır, boyu kaç?

Yasak Elma dizisinde Yıldız Yılmaz karakterini oynayan ve oyunculuk performansı le adında sıkça söz eren Eda Ece kimdir?

07 Aralık 2020, Pazartesi 14:56 Son Güncelleme:
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Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.Tam adı Eda Ece Uzunalioğlu olan güzel oyuncu Şişli Terakki Lisesisi’ni bitirdi. Yüksek öğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayan güzel oyuncu lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sanat Tarihi üzerine dersler aldı ve bir galeride çalışmaya başladı.

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Eda Ece nasıl keşfedildi?

Okul yıllarında tiyatro klübüne üye olan güzel oyuncu o dönem sahneye çıkmaya başladı. Sahneye koydukları bir oyunu izlemeye gelen menaker Tümay Özokur tarafından keşfedilen oyuncu televizyon dünyasına adım atmıştır.

2011 – 2014 yılları arasında “Pis Yedili” adlı dizide Cimbom karakterini canlandıran Eda Ece aynı dizide Ayşegül Aldinç, Turan Özdemir, Asuman Dabak, İlkay Akdağlı, Hazal Şenel, Melis Babadağ, Burak Alkaş, Halil Babür ile birlikte oynadı.

2013 yılında “Beni Böyle Sev” adlı dizide Zeynep Çamcı, Alper Saldıran, Burcu Biricik, Selen Uçer, Altan Gördüm, Lale Mansur, Güven Kıraç ile oynadı.

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