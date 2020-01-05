Geçtiğimiz günlerde Eda Ece, ünlü yapımcı Faruk Aksoy'la görüntülenmişti. Bu görüşmenin nedeni belli oldu.

Eda Ece'nin yeni proje için Faruk Aksoy'la bir araya geldiği öğrenildi. Zamanının çoğunu Yasak Elma dizisinin setinde geçiren Eda Ece bahar aylarında yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkacak.

Sinema projesiyle gündemde

Eda Ece ve Faruk Aksoy'un Armutlu'daki görüşmesinin sebebinin Ece'ye yapılan bir sinema filmi teklifi olduğu ortaya çıktı. Yasak Elma dizisinin de yapım şirketi olan Medyapım yabancı bir projeden uyarlanan bir film projesi için Eda Ece'ye teklif götürdü.

Başarılı oyuncu Ece yoğun temposuna rağmen, dizi sezonu biter bitmez yeni projelere başlayacak. Genç ve güzel oyuncu Eda Ece Mayıs ayına kadar çekimleri devam edecek Yasak Elma'dan sonra yeni sinema projesi için çalışmaya devam edecek.





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