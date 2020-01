Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız Argun karakteri ile hem güldüren hem eğlendiren dizinin neşe kaynağı Eda Ece beğeni toplamaya devam ediyor. Dizide olduğu kadar Instagram'da da bir o kadar aktif olan Eda Ece son paylaşımıyla da hayli övgü aldı. Adeta kuğu gibi görünen güzel oyuncuya takipçileri de kayıtsız kalmadı.

- Yıldız Argun yakıyor yine.

- Sen mükemmel bir detaysın.

- Yıldızımız yine çok güzel.

- Sade, güzel, su gibi.. Berrak, güneş gibi parlak.

- Ay yandı buralar.

- Canım benim enerjin ve gülüşün çok güzel.

- Beyaz kuğu...

- Ne giyse yakışıyor kraliçeye.

- Güzelliğine vergi ödüyor musun?

- Beyazlar içinde bir kuğu.

Eda Ece fotoğrafına , İngilizce "Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken-winged bird that cannot fly" notunu düştü. Mesajda şöyle diyor: “Hayallere hızlı tutun, çünkü rüyalar ölürse hayat uçamayan kırık kanatlı bir kuştur.”

Şevval Sam, Eda Ece'yi zayıflattı

Oyuncu Eda Ece, ‘Yasak Elma’da aldığı kilolardan kurtulmak için rol arkadaşı Şevval Sam’ın kendisini beslenme uzmanına götürdüğünü söyledi. Güzel oyuncu, “Sanırım stresten yemeği fazla kaçırdım. Ama Şevval sayesinde kısa sürede aldığım kilolardan kurtuldum” dedi.





