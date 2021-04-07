Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Nilperi Şahinkaya ve Gülenay Kalkan’ın kadrosunda yer aldığı Yasak Elma dizisi entrika dolu hikayesi ve eğlenceli sahneleri ile izleyicileri ekran başın kilitliyor.

Entrikaları ve oyuncu kadrosuyla gündemden düşmeye Yasak Elma'da Halitcan'ın yeni dadısı ile Yıldız'ın İngilizce konuşmaları herkesi güldürürken; Yıldız'ın Çağatay için şiir okuduğu ancak dizide yayınlamayan sahne sosyal medyada yayınlandı.

Yıldız'ın hayranlarını gülme krizine soktuğu o sahneyi Eda Ece de Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı.







