Magazin Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece'nin yayınlanmayan sahnesi sosyal medyayı salladı

Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece'nin yayınlanmayan sahnesi sosyal medyayı salladı

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Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece'nin yayınlanmayan sahnesi sosyal medyayı salladı

Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece'nin yayınlanmayan sahnesi sosyal medyada olay oldu. Güzel oyuncu o anları Instagram hesabından paylaştı.

07 Nisan 2021, Çarşamba 23:35 Son Güncelleme:
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Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Nilperi Şahinkaya ve Gülenay Kalkan’ın kadrosunda yer aldığı Yasak Elma dizisi entrika dolu hikayesi ve eğlenceli sahneleri ile izleyicileri ekran başın kilitliyor.

Entrikaları ve oyuncu kadrosuyla gündemden düşmeye Yasak Elma'da Halitcan'ın yeni dadısı ile Yıldız'ın İngilizce konuşmaları herkesi güldürürken; Yıldız'ın Çağatay için şiir okuduğu ancak dizide yayınlamayan sahne sosyal medyada yayınlandı.

Yıldız'ın hayranlarını gülme krizine soktuğu o sahneyi Eda Ece de Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı.


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