Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 15 yaşından itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenen Sevda Erginci’nin tiyatro ile ilk buluşması Semaver Kumpanya’da çocuk tiyatrosunda “Paki ve Sevgi Çiçekleri” oyunu ile olmuştur.

2012 yılında Özgü Namal ve Ozan Güven'in başrolünü oynadığı Koyu Kırmızı adlı dizi ile televizyon dünyasına adım atan Sevda Erginci, aynı yıl Osmanlı Devletinin son yıllarını konu alan Veda adlı dizide Lamia karakterini canlandırmıştır. Sevda Erginci daha sonra Hayat Bazen Tatlıdır, Karagül ve Ver Elini Aşk dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde ise FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Sevda Erginci 1.65 metre boyunda 50 kilo ve Terazi burcudur.

Sevda Erginci’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Yasak Elma (Zeynep) (TV Dizisi)

2017 – Ver Elini Aşk (Ayperi) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Sevda) (TV Dizisi)

2015 – Uzaklarda Arama (Nazlı) (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Karagül (Ayşe) (TV Dizisi)

2012 – Veda (Lamia) (TV Dizisi)

2012 – Koyu Kırmızı (Ayşe) (TV Dizisi)



