Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi, dün akşam 103. yeni bölümüyle ekrana geldi. Yıldız ve Çağatay evde çıkan yangın nedeniyle dumandan zehirlendikten sonra Yıldız komaya girdi. Sevilen dizide 5 yıllık bir zaman atlaması yaşandı.

Son bölümde Yasak Elma dizisinde 5 yıllık zaman atlaması yaşandı. Yangından sonra yıllarca komada kalan Yıldız, uyandığında eşinin Cansu ile evlendiğini, Hasan Ali ve Şahika'nın zengin hayatının bittiğini ve Ender'in Sedai ile evlendiğini öğrendi. Bölüm sonunda ise Yıldız'ın rüya gördüğü düşünülünce seyirciler çileden çıktı. Bu bölümün çekilmesinin nedeni olarak Eda Ece’nin Covid-19’a yakalanıp diziden uzak kalması düşünülüyor.

Şarkıcı Şahika, kebapçı Hasa Ali

Çağatay ise bu süreçte Cansu'yla evlenip Yıldız'ın oğluyla yaşamaya başladı. Halit Can'ı kendi çocuğu gibi görmeye başlayan Cansu ise annelik yapmaya başladı.

Hasan Ali'nin ise seyyar kebapçılık yaparken, Şahika ise değişimiyle herkesi şaşırttı. Şahika ve Zehra'nın şarkıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Şahika ise bilinenin aksine iyilik yapan bir karaktere dönmüştü.

Her şey rüya mıydı?

Dizinin final sahnesinde ise içinde Yıldız'ın bulunduğu ve Cansu'nun kullandığı otomobil uçurumdan düştü. O anda ise Yıldız ve Çağatay'ın köşkteki yangında zehirlenerek bayıldıkları sahne ekrana geldi. Yasak Elma'nın son bölümünde yaşananların ise Yıldız'ın rüyası olduğu iddia edildi.

Eda Ece'nin paylaşımı kafaları karıştırdı

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece dizideki oğlu Halit Can'ın fotoğrafını paylaşarak "Haftaya görüşürüz annecim" notunu düşerken bu paylaşım yaşananların bir rüyadan ibaret olduğunu düşündürdü. Gelecek bölümün nasıl devam edeceği merakla bekleniyor.

Tepkiler gecikmedi

“Yasak Elma” son bölümüyle bölümüyle Twitter’da TT listesinin ilk sırasına yerleşti. Dizinin sadık izleyicileri ikiye bölündü. Beğenenler kadar eleştirenler de oldu.

Yasak elmayla yollarımı ayırma zamanım gelmiştir

Halitcan'ın anneannesi varken neden Çağatay ile kaldığını anlamaya çalışıyorumdur

Bu bir rüya değilse #yasakelma bende final yaptı size iyi seyirler

-Halitcanın annesinden korkmasına mı

-Sadai ile Ender’in saçma ilişkisine mi

-Herkesin Cansu’dan korkmasına mı

-Şahikanın melek olmasına mı

-Hasan Ali’nin Şahikaya aşık olmasına mı

-Aysel’in diziden çıkmış olmasına mı hangisine şaşırsam bilemedim