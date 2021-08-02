Türkiye Yasak haberleri peş peşe geliyor! 1 Eylül'e kadar izin verilmeyecek

Yasak haberleri peş peşe geliyor! 1 Eylül'e kadar izin verilmeyecek

Türkiye

Yasak haberleri peş peşe geliyor! 1 Eylül'e kadar izin verilmeyecek

Yalova'da orman yangınlarına önlemek amacıyla piknik ve mesire yerlerinde mangal, semaver, kamp ateşi ve kontrollü ateş yakmaya 1 Eylül'e kadar izin verilmeyecek.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 18:59 Son Güncelleme:
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Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu Vali Muammer Erol Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili yeni kararlar alındı. Kentteki tüm piknik ve mesire yerleri ile Delmece Yaylası Milli Parkı sınırları içindeki tüm alanlarda 1 Eylül'e kadar mangal, semaver, kamp ateşi ve kontrollü ateş yakmak yasaklandı.

Toplantıda ayrıca ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasına izin verilmeyecek.

Komisyon ayrıca orman alanı civarındaki tesis ve sanayi kuruluşlarının da yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alması yönünde karara vardı.

Toplantıda her türlü patlayıcı, havai fişek, maytap ve benzeri yakıcı maddeleri kullanılmasına da yasak getirildiği bildirildi.

AA

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