Türkiye Yasak olmasına rağmen düğün yaptılar, binlerce lira ceza ödediler

Yasak olmasına rağmen düğün yaptılar, binlerce lira ceza ödediler

Türkiye

Yasak olmasına rağmen düğün yaptılar, binlerce lira ceza ödediler

Corona virüs tedbirleri nedeniyle düğünler yasak olmasına rağmen Bursa'da bir düğün yapıldı. Düğüne yapılan baskında 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza kesildi.

11 Aralık 2020, Cuma 09:31 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Ertuğrul Gazi Polis Merkez Amirliği ekipleri, corona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen Yiğitler Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda, düğün organizasyonu olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine ekipler, düğün salonuna baskın düzenledi. Polislerin geldiğini fark eden bazı misafirler düğün salonunun üst katına çıkarak saklanmak istedi.

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Ekipler odaları tek tek dolaşarak gizlenen kişileri bularak aşağıya indirdi. Bazı misafirler ise polis ekiplerine sorumluluğun işletme ve düğün sahiplerinde olduğunu ifade ederek ceza kesilmemesini istedi. Ekipler hem düğüne katılan misafirleri hem de düğün sahiplerini konuyla ilgili bilgilendirerek İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle düğünlerin yasaklandığını sadece nikah kıyılabileceğini anlattı. Polis, aralarında gelin ve damat ile salon işletmecisinin de bulunduğu 25 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 78 bin 750 TL para cezası kesti.

Baskın sırasında gelin ise gözyaşlarına boğuldu. Dakikalarca gözyaşı döken gelini arkadaşları teselli etti.

DHA


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