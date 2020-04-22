Yasak öncesi sepet atıştırmalık doldu

Büfeler, fırınlar önünde kuyruklar oluşturup panikle ekmek, makarna, su, süt gibi temel gıdaları alan vatandaşlar, ikinci sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde sakin kaldı. Koronavirüs vakasının Türkiye’de açıklandığı ilk gün olan 11 Mart’tan itibaren bakkallardan sırasıyla en çok kolonya, el temizleyici, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı gibi temizlik ürünleri ile un, makarna, konserve balık, hazır çorba gibi uzun süre dayanabilecek ve daha çok evde yapılabilecek, bağışıklığı arttırıcı gıdalar satın alındı. İlk günlerde alınan temizlik malzemeleri daha sonra yerini evde geçen vakte eşlik edecek ürünlere bıraktı.

Evde ekmek trendi...

Mart ayının son haftasında evde kal çağrılarına uyan kişi sayısı arttıkça ev yapımı ekmek, kek, pastalar için maya ve un satışı arttı, bunu kondom ve soda takip etti. Nisan ayının ilk haftasında maya ve un en çok alışveriş yapılan ürünler oldu. Alışveriş trendine turşu, sirke, cips ve soslar eklendi. Bu süreçte göze çarpan diğer bir veri de kolonya, el dezenfektanları, makarna ve tuvalet kağıdı kategorilerinde düşüş yaşanması oldu.

Alışveriş arttı

Bakkal, büfe ve küçük marketlerden oluşan geleneksel perakende kanallarının alışveriş datasını gerçek zamanlı olarak kaydederek analiz eden Trendbox’ın İstanbul’da 1.000’den fazla noktadan aldığı verilerle hazırladığı satışların analizine göre, vatandaşın alışveriş tercihleri şöyle oldu: 1

8.00-20.00 arası yoğun

İlk sokağa çıkma yasağı geç saatlerde ilan edildiği için 10 Nisan akşamı saat 22.00 ila 24.00 arasında alışveriş izdihamı yaşandı. 17 Nisan akşamı aynı saatlerde (ikinci sokağa çıkma yasağının başlamasına az bir süre kala) yerini sakinliğe bıraktı.

İkinci sokağa çıkma yasağının önden duyurulmasıyla alışverişler tüm haftaya yayıldı, en yoğun alışveriş 17 Nisan’da 18.00-20.00 saatleri arasında yapıldı.

Hafta boyunca temel gıda alışverişi yapılırken, son gün 17 Nisan’da daha çok atıştırmalık ürünler vatandaşın torbasına girdi.

Dondurma, bisküvi...

10 Nisan akşamı en çok tercih edilen ürünler ekmek, su, süt, makarna gibi temel gıdalardan oluşurken, 17 Nisan’da bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş gibi atıştırmalıklar oldu.

17 Nisan akşamı yapılan alışverişlerde en fazla artış dondurmada görüldü. 10 Nisan’da talep gören ürünler arasında yer alan un, bu kez tercih edilmedi.

10 Nisan akşamı yapılan alışverişlerin yüzde 80’inde çoklu ve büyük paketler, 1 ya da 2.5 litre gibi büyük boy ürünler tercih edilirken, 17 Nisan akşamı ise bu oran yüzde 55 seviyelerinde kaldı.















