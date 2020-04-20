Yasak sonrası trafikte son durum

Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle ülke genelinde çalışanların mesaileri başladı. Yasak nedeniyle iki gün boş kalan yollarda yasağın kalkmasının ardından araç yoğunluğu olduğu görüldü.

Sokağa çıkma yasağının ardından ilk iş gününde trafikte son durum İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'nda hafta sonu yüzde 1'lere kadar düşen trafik yoğunluğu pazartesi sabah itibariyle yüzde 13'lere kadar çıktı.

DHA





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