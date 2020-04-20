Türkiye Yasak sonrası trafikte son durum

Yasak sonrası trafikte son durum

Türkiye

Yasak sonrası trafikte son durum

31 ilde uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da trafik bugün normale döndü. Hafta sonu İBB trafik yoğunluğu haritasında yüzde 1'lere düşen trafik, pazartesi itibariyle yüzde 13'leri buldu

20 Nisan 2020, Pazartesi 09:57 Son Güncelleme:
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Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle ülke genelinde çalışanların mesaileri başladı. Yasak nedeniyle iki gün boş kalan yollarda yasağın kalkmasının ardından araç yoğunluğu olduğu görüldü.

Sokağa çıkma yasağının ardından ilk iş gününde trafikte son durum İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'nda hafta sonu yüzde 1'lere kadar düşen trafik yoğunluğu pazartesi sabah itibariyle yüzde 13'lere kadar çıktı.

DHA


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