Yasak vız geldi

Enis Arıkan, İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enes Batur, ‘Çok Güzel Hareketler 2’de rol alan Cenan Adıgüzel ve Emre Aslan önceki akşam ortak arkadaşlarının doğum gününe katıldı. Kutlama Yeniköy’deki Kaşıbeyaz’da yapıldı. Gitarlar çalındı, şarkılar söylendi. Saat oldu; 21.00. Yani pandemi nedeniyle lokantanın kapanma vakti. Ama kimse oralı olmadı, eğlence hız kesmeden devam etti.

CEZAMIZ NE İSE ÖDERİZ

Artık gece yarısı 01.30 olmuştu ki, lokantaya polis geldi. Hem lokantaya, hem de yasağı hiçe sayan 15 kişilik arkadaş grubuna cezai işlem uyguladı. Objektifleri fark eden Derya Uluğ ne yapacağını şaşırdı. Arka kapıdan kaçmaya çalıştı, yüzünü saklamak istedi. İrem Derici ise gururla “Bir arkadaşımızın yeni yaşını kutladık. Sıkıntı yok. Cezamız ne ise öderiz. Bitti, gitti” açıklamasını yaptı.