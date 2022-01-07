Yasaklar geri dönebilir! Yüzde 50 sınırlaması, 3. doz şartı...

Vaka sayısı 10 gün içinde 3 kat arttı. Yapılan toplantılarda, vakaların birkaç hafta içerisinde 100 bine ulaşacağı yorumları yapıldı. Verilere göre, en yüksek test pozitiflik oranı yüzde 14.29, salgının üreme hızı 1.21 oldu. 100 binde haftalık vaka sayısı 343’e yükseldi.

VAKALAR ARTTI, ÖLÜMLER AZALDI

Ölümlerin 7 günlük ortalamalı değeri ise bir hafta içinde yüzde 11 geriledi. Uzmanlar, “Salgının üreme hızını hesaba katarsak, günlük vaka tahminen 90-100 bine kadar çıkabilir. Bu civarda pik yaparız. Ankara’da, İstanbul’da vaka sayısı hızla artıyor. Virüs, aileden birisinde ortaya çıkışının 1-3’üncü gününde diğerlerinde de ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIMLARIN % 90’I AŞISIZ

Pandeminin dünyadaki seyrine bakıldığında, ABD’de 1 milyonun üstünde yeni COVID-19 vakası ile rekor kırıldığı, hastaneye müracaatların arttığı ancak yoğun bakım ve oksijen desteği ihtiyacının önceki dalgalara oranla daha az olduğu saptandı. Hastane kabullerinin yüzde 50-65’inin başka bir sorun için gelip pozitif çıkanlardan oluştuğu belirtildi. İngiltere’de yoğun bakımlarda yatanların yüzde 90’ının aşısızlardan oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

YENİ TEDBİR ÖNERİLERİ

Yapılan değerlendirmelerde noktasal bazı önlemlerin alınması gündeme geldi. Buna ilişkin kararların sömestr tatiliyle birlikte hayata geçirilebileceği dile getiriliyor.

İşte o önerilerden bazıları;

YÜZDE 50 SINIRLAMASI: Tiyatro, Sinema, konser, lokanta gibi mekânlarda yüzde 50 kapasite sınırlaması getirilmesi değerlendiriliyor.

MEKANLARA 3. DOZ ŞARTI: Türkiye’de, bir hafta sonunda 200 bin seyircinin stadyumlara gittiği, bunun da vaka patlamasına etkisi olduğu belirtilirken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun maçlara girişte 3. doz şartı getirmesinin, kapalı mekanlarda da uygulanabileceği konuşuluyor.

SÖMESTR UZASIN: Okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi kararına rağmen, 21 Ocak-7 Şubat tarihleri arasındaki sömestr tatili ile yaşanacak kesintinin önemli sonuçları olacağı, karantina altına alınan sınıf sayılarında artış yaşandığı, uzun tatilin bunun kesintiye uğramasını sağlayacağı değerlendiriliyor.

FİNALLERDEN SONRA MOLA: Üniversitelerde final sınavlarının ardından ara verilmesi de öneriliyor.

AŞI DEĞİL TEST KUYRUĞU!

Omikron’un hızla yayılması ve Sağlık Bakanlığı’nın karantina süresini 7 güne indirmesinin ardından hastanelerde PCR testi kuyrukları uzadı. İstanbul Eyüpsultan Devlet Hastanesi’nin önünde dün sabah saatlerinde uzun bir kuyruk vardı. Test sırası bekleyenler, hastanenin dışına taştı.