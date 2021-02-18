Yasaklar vaka sayısına göre kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, normalleşmeye illerin durumuna göre geçileceğini söylemesinin ardından illerdeki vaka sayıları merak konusu oldu. Nüfusa göre en çok vakanın görüldüğü iller; Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun. Peki hangi iller normalleşmeye en yakın? İşte detaylar...
18 Şubat 2021, Perşembe 14:09 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası Mart ayı itibariyle normalleşmeye kademeli olarak geçileceğini, bu illerin vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandırılarak seçileceğini ifade etti. Peki vaka sayısına göre normalleşmeye en yakın ve en uzak iller hangileri?
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü kabine toplantısı sonrası "İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." diyerek normalleşmede bu kriterlerin esas alınacağını belirtti.
NORMALLEŞMEYE EN YAKIN İLLER
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gözler Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı il il ortalama vaka sayıları artış oranlarına çevrildi.
Buna göre normalleşme takvimine en yakın ve en uzak olan iller şöyle:
ŞIRNAK
Zirvedeki 537 bin nüfuslu Şırnak'ta haftalık vaka sayısı 42, günlük vaka sayısı 6 oldu.
HAKKARİ
280 bin nüfuslu Hakkari'de haftalık vaka sayısı 27, günlük vaka sayısı 4 oldu. Bu da Hakkari'yi normalleşmeye yakın iller arasına soktu.
BİTLİS
350 bin nüfuslu Bitlis'te haftalık 36 vaka görülürken günlük vaka sayısı da 5 olarak açıklandı.
BATMAN
620 bin nüfuslu Batman'da da haftalık vaka 77, günlük vaka 11 oldu.
VAN
Vaka düşüklüğünde oran olarek 5.sırada yer alan 1 milyon 149 bin nüfuslu Van'da haftalık vaka 171, günlük vaka 24 olarak görüldü.
NORMALLEŞMEYE EN UZAK İLLER
Vaka sayılarının yüksek olduğu iller ise şu anki tabloya göre normalleşmeye en uzak iller olarak görülüyor.
Bu iller ise şu şekilde:
Nüfusa oranla vaka sayısında en yüksek il olan 811 bin 901 nüfuslu Trabzon'da haftalık vaka ortalama olarak 1851 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre 344 bin 359 nüfuslu Rize'de ise haftalık vaka sayısı 697 oldu.
761 bin nüfuslu Ordu'da haftalık vaka sayısı 1840 olduğu görülüyor.
GİRESUN
448 bin nüfusa sahip Giresun'da haftalık vaka sayısı 827 oldu.
SAMSUN
1 milyon 356 bin nüfuslu Samsun'da ise haftalık vaka ortalaması 2 bin 323 olarak açıklandı.