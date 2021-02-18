Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası Mart ayı itibariyle normalleşmeye kademeli olarak geçileceğini, bu illerin vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandırılarak seçileceğini ifade etti. Peki vaka sayısına göre normalleşmeye en yakın ve en uzak iller hangileri?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü kabine toplantısı sonrası "İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." diyerek normalleşmede bu kriterlerin esas alınacağını belirtti.

NORMALLEŞMEYE EN YAKIN İLLER

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gözler Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı il il ortalama vaka sayıları artış oranlarına çevrildi.

Buna göre normalleşme takvimine en yakın ve en uzak olan iller şöyle:

ŞIRNAK

Zirvedeki 537 bin nüfuslu Şırnak'ta haftalık vaka sayısı 42, günlük vaka sayısı 6 oldu.

HAKKARİ

280 bin nüfuslu Hakkari'de haftalık vaka sayısı 27, günlük vaka sayısı 4 oldu. Bu da Hakkari'yi normalleşmeye yakın iller arasına soktu.

BİTLİS

350 bin nüfuslu Bitlis'te haftalık 36 vaka görülürken günlük vaka sayısı da 5 olarak açıklandı.

BATMAN

620 bin nüfuslu Batman'da da haftalık vaka 77, günlük vaka 11 oldu.

VAN

Vaka düşüklüğünde oran olarek 5.sırada yer alan 1 milyon 149 bin nüfuslu Van'da haftalık vaka 171, günlük vaka 24 olarak görüldü.

NORMALLEŞMEYE EN UZAK İLLER

Vaka sayılarının yüksek olduğu iller ise şu anki tabloya göre normalleşmeye en uzak iller olarak görülüyor.

Bu iller ise şu şekilde:

TRABZON

Nüfusa oranla vaka sayısında en yüksek il olan 811 bin 901 nüfuslu Trabzon'da haftalık vaka ortalama olarak 1851 olarak açıklandı.

RİZE

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 344 bin 359 nüfuslu Rize'de ise haftalık vaka sayısı 697 oldu.

ORDU

761 bin nüfuslu Ordu'da haftalık vaka sayısı 1840 olduğu görülüyor.

GİRESUN

448 bin nüfusa sahip Giresun'da haftalık vaka sayısı 827 oldu.

SAMSUN

1 milyon 356 bin nüfuslu Samsun'da ise haftalık vaka ortalaması 2 bin 323 olarak açıklandı.



