Türkiye Yasaklı cins köpek ekipleri harekete geçirdi

Yasaklı cins köpek ekipleri harekete geçirdi

Türkiye

Yasaklı cins köpek ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde başıboş gezen yasaklı cinsler arasında kabul edilen ’Amerikan staffordshire’ cinsi köpek, ekipleri harekete geçirdi. Zabıta ekipleri tarafından iple direğe bağlanan köpek, daha sonra barınağa götürüldü.

01 Şubat 2022, Salı 21:05 Son Güncelleme:
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Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi üzerinde terk edildiği tahmin edilen yasaklı cinsler arasında kabul edilen ‘Amerikan staffordshire´ cinsi köpeği görenler durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, başıboş köpeği iple bir iş yerinin önündeki direğe bağladı. Haber verilmesi üzerine gelen Körfez Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi, köpeği barınağa götürdü.


DHA


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