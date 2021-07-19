Yaşam savaşını 12 gün sonra kaybetti

Olay, 7 Temmuz günü akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Betül Dali adlı yabancı uyruklu kadın, oturduğu apartmanın 3’üncü katında balkondan halı silkelerken dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Ağır yaralanan kadını ailesi ve komşuları, otomobile bindirerek Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi edilen Betül Dali, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 12 gün sonra hayatını kaybetti.

DHA