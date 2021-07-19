Türkiye Yaşam savaşını 12 gün sonra kaybetti

Yaşam savaşını 12 gün sonra kaybetti

Türkiye

Yaşam savaşını 12 gün sonra kaybetti

Arnavutköy’de oturduğu apartmanın 3’ünü katında balkondan halı silkelerken düşen Betül Dali, tedavi edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak 12 gün sonra hayatını kaybetti.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 22:39 Son Güncelleme:
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Olay, 7 Temmuz günü akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Betül Dali adlı yabancı uyruklu kadın, oturduğu apartmanın 3’üncü katında balkondan halı silkelerken dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Ağır yaralanan kadını ailesi ve komşuları, otomobile bindirerek Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi edilen Betül Dali, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 12 gün sonra hayatını kaybetti.

DHA

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