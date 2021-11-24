Türkiye Yaşam savaşını kaybetti! 19 gün sonra acı haberi geldi

Yaşam savaşını kaybetti! 19 gün sonra acı haberi geldi

Türkiye

Yaşam savaşını kaybetti! 19 gün sonra acı haberi geldi

Adana'nın Kozan ilçesinde, çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen kalıp ustası Hasan Karakılçık (48), tedavi gördüğü hastanede 19 günlük yaşam savaşını kaybetti.

24 Kasım 2021, Çarşamba 00:13 Son Güncelleme:
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Olay, 4 Kasım günü sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki binanın 2'nci katında çalışan kalıp ustası Hasan Karakılçık, iddiaya göre, dengesini kaybedip, 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Mesai arkadaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakılçık, buradaki müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alınan Karakılçık, 19 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana)(DHA)

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