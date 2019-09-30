Yaşam tarzı sperm üretimini etkiliyor

Yaşam şekli, beslenme, yaş, alışkanlıklar ve dahası. Bu saydıklarımız sperm üretimini bozan nedenler arasında gösteriliyor. Sperm üretimini bozan biyolojik ve çevresel pek çok faktör var ve son yıllarda sperm üretimindeki bozukluk veya sperm kalitesinin azalmasından kaynaklı kısırlık oldukça yaygın.

SPERMLER ÇOK HASSAS

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, genetik faktörlerden, bazı hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaçlara, yaşın ilerlemesinden, kişinin yaşam tarzı ve alışkanlıklarına, temiz olmayan çevre koşulları gibi sayabileceğimiz birçok etkenin sperm üretiminde bozukluklara neden olduğunu belirtiyor.

Prof. Dr. Pabuçcu, spermlerin çok hassas olduğunu ve dış etkenlerden oldukça kolay bir şekilde etkilendiklerini, zarar gördüklerini vurguluyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu Sperm sayısını, hareketliliğini ve kalitesini korumak adına, özellikle sperm üretimini olumsuz etkileyen faktörler konusunda dikkatli olmak gerektiğini söyledi.

ALKOL VE SİGARA KULLANIMI SPERM ÜRETİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Sağlıklı bir hayat tarzı benimseyen erkeklerde sperm üretimindeki bozukluklara daha az rastlanıyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, özellikle alkol ve sigara kullanımının, sperm üretimini oldukça olumsuz yönde etkilediğini vurguluyor ve şöyle diyor:

“Dış etkenlere baktığımızda sperm üretimini, kalitesini, hareketliliğini veya sayısını azaltan en büyük faktörün alkol ve sigara kullanımına bağlı olduğunu görüyoruz. Alkol ve tütün ürünlerinin içindeki maddeler spermlere hasar vermekte ve infertilite yani kısırlığa bile sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden de sperm üretiminin bozulmasına yol açan önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.”

KIYAFETLER VE HAVA KOŞULLARINA DİKKAT

Alkol ve sigaranın yanı sıra pek çok dış etken, sperm üretimini olumsuz etkiliyor. Vücuda giren besinler, kullanılan kıyafetler ve hava koşulları sperm üretiminde bozukluklara yol açabiliyor.

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, “Kişinin yaşam tarzı ve seçimleri sperm kalitesini de belirliyor diyoruz çünkü sperm üretimini bozan tek dış faktör alkol ve sigara kullanımına bağlı değil. Sağlıksız, hormonlu yiyeceklerin fazla tüketimi, sürekli dar pantolonlar tercih edilmesi, D vitamini eksikliği, cinsel beraberliğin yeterince olmaması, obeziteye varacak derecede aşırı kilo gibi sebeplerle de sperm kalitesi ve dolayısıyla üretimi bozuluyor. Aşırı sıcak veya soğuk hava koşulları bile sperm üretimini etkileyen faktörler arasında.” diye konuştu.

Pabuçcu ayrıca sperm üretiminin, genetik faktörler, kullanılan ilaçlar veya geçirilen hastalıklardan kaynaklı da bozulabildiğini de ekliyor.