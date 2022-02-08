Yaşamak Güzel Şey filmi, bir anti kahramanın öyküsünü anlatırken, izleyenleri bir yandan güldürüyor bir yandan da düşündürüyor. Müfit Can Saçıntı’nın yazıp yönettiği filmde başrolü ise Saçıntı ile birlikte Yasemin Conka paylaşıyor. İşte, Yaşamak Güzel Şey filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları…

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY NEREDE ÇEKİLDİ?

2017 yılında vizyona giren Yaşamak Güzel Şey filminin çekimleri İstanbul'da Atatürk Arboretumu’nda (Ağaç Müzesi) gerçekleştirildi.

ATATÜRK ARBORETUMU NEREDE?

Atatürk Arboretumu İstanbul’un Sarıyer ilçesinin Bahçeköy semtinde yer alıyor. Belgrad Ormanı’nın da yakınlarında. İstanbul Beşiktaş’tan yaklaşık 35 dakika uzaklıkta.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Müfit hayatı boyunca her türlü zorlu koşula boyun eğmiş, hakkını savunamayan, her önüne gelen tarafından itilip kakılan pısırık bir adamdır. Bir gün başına gelen talihsiz bir olaya başkaldırır ve bir anti kahramana dönüşür. Yaşadığı bu değişimle birlikte hayatın güzelliklerini keşfetmeye başlar…

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Müfit Can Saçıntı, hem senarist hem yönetmen hem de başrol oyuncusu olarak Yaşamak Güzel Şey filminde izleyicinin karşısına çıkıyor. Saçıntı’ya ise başrolde Yasemin Conka eşlik ediyor. Filmin güçlü oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise şu şekilde;