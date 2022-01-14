Yaşamı uzaya saçtık

145 KİLOMETRE YÜKSEKTE

İskoçya’nın Edinburgh Üniversitesi’nden bilim insanları, Dünya’daki yaşamı uzaya bakterilerin taşıma ihtimalinin güçlü olduğunu açıkladı. Yapılan deneylerde gözle görülemeyecek kadar küçük olan bakterilerin rüzgarla uzaya taşındığı belirlendi.

Buna göre bakteriler, kutup rüzgarlarının etkisiyle Dünya’dan 145 kilometre yükseğe, yani uzaya ulaşabiliyor. Daha önce 75 kilometre yüksekte bakteri sporlarına rastlanmıştı. Bakterilerin daha yükseğe, uzay tozları (kozmik toz) aracılığıyla erişebildiği düşünülüyor. Tozlara tutunan bakteriler bu sayede uzayın derinliklerinde savruluyor.

GEZEGENLER ARASI ALIŞVERİŞ

Araştırmanın lideri Arjun Berera, “Bu bulgular, bize gezegenlerarası yaşam alışverişinin mümkün olduğunu gösteriyor” dedi. Bu durumda Dünya’daki bakterinin de diğer öte gezegenlerden hiper hızlı rüzgarlarla Dünya’ya taşınmış olmasına dair teori güçlendi. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun dış yüzeyinde 2018’de bakteri örnekleri bulunmuştu.

Birkaç farklı bakteriye ait örneklerin, İstasyon kurulmadan önce ulaştığı belirlenmişti. Bu bulgu da bakterilerin Dünya’dan yükselerek ulaştığı teorisini destekliyordu. Yaşamın kökü olan tohumların tüm evrene dağılmış olduğunu düşünen uzmanlar, “Uzaya taşınma yarışını bakteriler çoktan kazanmış olabilir” dedi.

DÜNYA’ DAKİ BAKTERİNİN UZAYYOLCULUĞU

1- Saatte 540 km hıza çıkan kutup rüzgarları bakteri büyüklüğündeki parçacıkları uzaya, yani Dünya’nın 145 km yukarısına taşıyor.

2- Hiper hızlı uzay tozu bu bakteriyi alıp uzayın derinliklerine götürüyor.

3- Sonsuz zaman içinde bu bakteriler, Mars gibi başka gezegenlere inebilir, burada yaşamı başlatabilir.