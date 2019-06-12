Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk olan eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin kendisi ile ilgili merak edilenleri anlattı. Oynadığı filmin yayından kaldırıldığını canlı yayında öğrenen Yaşar Alptekin internette de merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin kaç yaşında ve eşi kim? İşte Yaşar Alptekin hakkında merak edilenler…

YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR?

Yaşar Alptekin, 1962 yılında Tekirdağ’da doğan Yaşar Alptekin manken, dansçı ve oyuncudur.

Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı; sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi; özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.

Yaşamının sonraki dönemlerinde muhafazakar bir yaşam tarzını belirlemiş ve çeşitli TV Kanallarında farklı programlara katılarak İslami konularda paylaşımlarda bulunmuştur. Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara da giden Alptekin, Düzceli Mehmet isimli bir tiyatro oyununda yer almıştır.

İlk evliliğinden 1 kızı bulunmaktadır. Yaşar Alptekin, 2015 yılı sonuna doğru ikinci evliliğini yapmıştır. Düğün İslami usullerde yapılmıştır. Yaşar Alptekin, ilk eşiyle 22 yıl sonra yeniden evlenmişti.

NİLGÜN ALTINAY KİMDİR?

Modacı Nilgün Altınyay, 1956 tarihinde dünyaya geldi. O dönem aralarındaki 8 yaş farkı nedeniyle eleştirilen Nilgün Altınyay verdiği bir röportajda “Yaş farkı çok önemli değil, evlilikte önemli olan aşktır” açıklamasında bulunmuştu. Yaşar Alptekin’den önce 1973 yılında müteahhit Yavuz Altınyay’la ile evlenen Nilgün Altınyay, 16 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı. 1991 yılında Yaşar Alptekin ile nikah masasına oturan Nilgün Altınyay’ın ikinci evliliği ise 1995 yılında sona erdi. 4 yıl evli kalan ikilinin Ayris Alptekin isminde bir kızı var. İlk eşinin soyadını taşımayı sürdüren Nilgün Altınyay, boşanma nedenini “Eşim çalışmama karşıydı ama ben kararlıydım. Boşandık” sözleriyle dile getirmişti. Nilgün Altınyay, 22 yıl sonra Yaşar Alptekin ile yeniden evlendi.