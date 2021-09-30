Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren’in yakın dostu Göksenin Çakmak, Müren'in ölüm yıldönümü olan geçtiğimiz 24 Eylül'de, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a konuşurak, magazin gündemine bomba düşen iddialarda bulunmuştu. Çakmak, Zeki Müren'in yıllar önce eski manken Yaşar Alptekin'le nişanlandığını iddia etmişti. Çıkan bu iddiaların ardından Yaşar Alptekin, Göksenin Çakmak ile röportaj yapan ses sanatçısı Onur Akay'ı mahkemeye verdiğini duyurdu.

İŞTE YAŞAR ALPTEKİN'İ KIZDIRAN O RÖPORTAJIN BİR BÖLÜMÜ

Onur Akay’ın “Zeki Müren'in yıllar önce bir erkek mankenle nişanlandığını açıkladınız. Bu konuyu araştırdığımda ise bu mankenin Yaşar Alptekin olduğunu iddia edenler oldu. Doğru mu acaba bu isim?” sorusuna Göksenin Çakmak, şu yanıtı vermişti: “Doğru. Yaşar Alptekin o zaman çok ortada ve beğenilen birisiydi ve nişan yaptılar. Ardından Zeki Müren, belirli bir süre sonra nişan yüzüğünü attı”



