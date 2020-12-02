Magazin Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınay hayatını kaybetti

Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınay hayatını kaybetti

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Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınay hayatını kaybetti

Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınay'ı kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Alp Tekin; 'Hayat arkadaşımı gerçek sahibine yolladık' ifadelerini kullandı.

02 Aralık 2020, Çarşamba 09:56 Son Güncelleme:
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Nilgün Altınay hayatını kaybetti. Alptekin, eşinin vefatını şöyle duyurdu:

"Gönlümün sultanı. Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık."

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Çift 1995'te boşanmış, 2019'da yeniden nikah masasına oturmuştu.


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