Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınay hayatını kaybetti
Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınay'ı kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Alp Tekin; 'Hayat arkadaşımı gerçek sahibine yolladık' ifadelerini kullandı.
02 Aralık 2020, Çarşamba 09:56 Son Güncelleme:
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Nilgün Altınay hayatını kaybetti. Alptekin, eşinin vefatını şöyle duyurdu:
"Gönlümün sultanı. Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık."
Çift 1995'te boşanmış, 2019'da yeniden nikah masasına oturmuştu.
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