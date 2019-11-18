Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt hayatını kaybetti
Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt hayatını kaybetti.
Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt dün hayatını kaybetti.
Bir süredir İstanbul’da kanser tedavisi gören Filiz Büyükanıt için Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliğine yazı yazıldı.
Filiz Büyükanıt için yarın Selimiye Camii’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. Büyükanıt’ın Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.
DHA