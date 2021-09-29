Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı burs başvuruları başladı

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, devlet üniversitelerinin işletme, işletme mühendisliği, turizm işletmeciliği, iktisat, kimya, kimya mühendisliği, makina mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, gıda mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık, müzecilik, veterinerlik ve su ürünleri bölümlerinde öğrenim gören yüksek lisans, lisans ve yüksek okul öğrencilerine burs verecek. Burstan Anadolu meslek liselerinde okuyan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler de faydalanabiliyor. 31 Ekim’e kadar devam edecek olan burs başvuruları, vakfın web sitesi üzerinden yapılacak.