Eğitim & Kariyer Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı burs başvuruları başladı

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı burs başvuruları başladı

Eğitim & Kariyer

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı burs başvuruları başladı

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, devlet üniversitelerinin bazı bölümlerinde öğrenim gören yüksek lisans, lisans ve yüksek okul öğrencilerine burs verecek.

29 Eylül 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, devlet üniversitelerinin işletme, işletme mühendisliği, turizm işletmeciliği, iktisat, kimya, kimya mühendisliği, makina mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, gıda mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık, müzecilik, veterinerlik ve su ürünleri bölümlerinde öğrenim gören yüksek lisans, lisans ve yüksek okul öğrencilerine burs verecek. Burstan Anadolu meslek liselerinde okuyan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler de faydalanabiliyor. 31 Ekim’e kadar devam edecek olan burs başvuruları, vakfın web sitesi üzerinden yapılacak.

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