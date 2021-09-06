Türkiye Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar son yolculuğuna uğurlandı

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 65 yaşında yaşamını yitiren Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar'ın cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

06 Eylül 2021, Pazartesi 20:16 Son Güncelleme:
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Mustafa Selim Yaşar için ilk tören holdingin ilk şirketi DYO Boya Fabrikalarının Çiğli Kampüsü'nde yapıldı, ardından cenaze Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi. Cenazeye katılanlar HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılarak camiye alındı.

Yaşar'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Soğukkuyu Mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Yaşar'ın çocukları, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan vekilleri Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı, iş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Selim Yaşar, Dubai'de 2 Eylül'de, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ege Bölgesi Sanayi Odasında yönetim kurulu başkanlığı ve meclis başkanlığı yapan Selim Yaşar, İzmir Büyükşehir Belediyesinde meclis başkan vekilliği ve Karşıyaka Belediyesinde meclis üyeliği görevlerinde de bulunmuştu.

AA

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