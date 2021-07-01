Magazin Yaşar İpek açıkladı! Selçuk Tektaş'ın son durumu

Yaşar İpek açıkladı! Selçuk Tektaş'ın son durumu

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Yaşar İpek açıkladı! Selçuk Tektaş'ın son durumu

Fantezi müziğinin ünlü isimlerinden Yaşar İpek, önceki gün meslektaşı Alişan'ı ve koronavirüse yakalandıktan sonra durumu kritik olan sanatçının kardeşi Selçuk Tektaş'ı ziyaret etti.

01 Temmuz 2021, Perşembe 14:26 Son Güncelleme:
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Yaşar İpek, bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Selçuk Tektaş hakkında Alişan'dan bilgi aldı.

'ÇOK ŞÜKÜR GÜZEL HABERLER VAR'

Müjdeli bir haber veren İpek, doktorların sıkı takipte olduğu 41 yaşındaki Selçuk Tektaş'ın bazı reaksiyonlar gösterdiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı, "Çok şükür güzel birkaç haber var. Doktorların dört gözle bekledikleri bazı reaksiyonlar var ve Selçuk bunları gerçekleştirmiş" açıklamasını yaptı.

Yaşar İpek, "Selçuk'un bu durumu tedavinin gelişimi açısından çok önemli, o yüzden hepimiz dua edelim" şeklinde konuştu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Geçtiğimiz hafta Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş, hastane önünde gözyaşlarına boğulurken, Alişan ve kayınvalidesi kendisini teselli etmeye çalışmıştı.

Kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Alişan, “İnanın konuşabilecek durumda değilim. Durumu çok kritik. Dua istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

'SENİ ÇOK SEVİYORUM KARDEŞİM'

12 Mayıs'ta kardeşinin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla ünlü şarkıcı, duygulandıran mesajı ile dikkat çekmişti.

"Eliz'le Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar. Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız. Seni çok seviyorum kardeşim."

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